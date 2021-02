"Samo smo radili svoj posao": Vučić za nemački "Bild" govorio o uspehu Srbije u vakcinaciji stanovništva

Blic pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za nemački dnevnik " Bild" izjavio je da je neophodno pronaći kompromisno rešenje za kosovsko pitanje, i da na tome teško radimo, a da će na osnovu onoga što vidi danas, posebno nakon što je na dužnost stupio novi predsednik SAD Džo Bajden, ponovo biti pritisak samo na Srbiju.

Vučić je, na konstataciju da Srbija može pristupiti EU samo "zajedno sa susednom državom Kosovo", koju ne priznaje, i pitanje kada će se to promeniti, odgovorio: - Vi kažete da je to susedna država, mi ne. To je stvar viđenja i uslov EU. Mi to vidimo drugačije. Da, i moramo pronaći kompromis sa Prištinom i teško radimo na tome. Za vas je to nešto što je od 2008. završeno. Ali za nas je to, naravno, nije tako. Za Madrid, Atinu, Nikoziju, Bratislavu to, takođe, nije