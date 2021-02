U Novom Sadu vakcinisano 45 hiljada ljudi

Danas pre 8 sati | Piše: R. B.

Do sada je u Novom Sadu vakcinisano 45.000 ljudi, a 17.000 ih je revakcinisano, istakao je gradonačelnik Miloš Vučević, posle obilaska Hale 1 Novosadskog sajma gde se odvija proces imunizacije.

On je rekao da su medicinski timovi odlično organizovani, a zahvalio je i Novosađanima na iskazanoj odgovornosti i disciplini. Cilj nam je da se što pre vratimo u normalan život, međutim, kazao je Vučević, raste broj obolelih i onih koji idu na bolničko lečenje. To znači da su se ljudi opustili, a i dalje moramo biti veoma oprezni i strpljivi. On je naveo i da se u Novom Sadu konstantno kontrolišu ugostiteljski objekti, te da se preduzimaju adekvatne mere u cilju