U Novom Sadu vakcinisano 45.000 građana, Vučević: "Cilj nam je da se što pre vratimo u normalan život"

Blic pre 28 minuta

U Novom Sadu je do sada prvom dozom vakcine vakcinisano 45.000 osoba, dok je 17.000 rađana revakcinisano, piše portal 021.rs.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže da su građani zadovoljni kako teče imunizacija, kao i da se oseća optimizam među ljudima. On je pozvao Novosađane koji još to nisu učinili da se prijave za vakcinacijuju putem portala eUprava. - Cilj nam je da se što pre vratimo u normalan život - naveo je Vučević. Dodao je, međutim, da broj obolelih i onih koji idu na bolničko lečenje raste. "To znači da su se ljudi opustili, a i dalje moramo biti veoma oprezni i