Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto, video)

Blic pre 2 sata
Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto…

Nevreme praćeno obilnom kišom i jakim olujnim vetrom pogodilo je večeras Vojvodinu

Najjači udar nevremena u Srbiju stiže iz Hrvatske, kojom je "monstrum" protutnjao još juče. Kako se vidi na snimku, u Subotici duva jak vetar i pada velika količina kiše. Jak vetar je oborio i drveće u Mišićevu. Kako su naveli iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), severozapad Bačke već je pod udarom snažnog grmljavinskog sistema koji sa sobom nosi pljuskove, grmljavinu i jak olujni vetar. Prema saopštenju RHMZ-a, na udaru su i mesta severnije od Vrbasa,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Promenljivo oblačno sa kišom i svežije, lokalno moguće nepogode

Promenljivo oblačno sa kišom i svežije, lokalno moguće nepogode

RTV pre 9 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje: Nevreme iz Slavonije stiže ka Somboru i severozapadnoj Bačkoj

RHMZ izdao hitno upozorenje: Nevreme iz Slavonije stiže ka Somboru i severozapadnoj Bačkoj

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaSuboticaVojvodinaBačkaVrbasRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Promenljivo oblačno sa kišom i svežije, lokalno moguće nepogode

Promenljivo oblačno sa kišom i svežije, lokalno moguće nepogode

RTV pre 9 minuta
Eksplozivni projekat kosovskih kumova

Eksplozivni projekat kosovskih kumova

Radar pre 19 minuta
Nevreme iz Slavonije stiglo do Bačke, u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Nevreme iz Slavonije stiglo do Bačke, u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Danas pre 1 sat
Ovo je snimak horora iz grčke: Maloletnici razbijali kamenicama autobus pun Srba, vozač završio u bolnici: "Kamen me je…

Ovo je snimak horora iz grčke: Maloletnici razbijali kamenicama autobus pun Srba, vozač završio u bolnici: "Kamen me je pogodio pravo u glavu" (video)

Blic pre 1 sat
Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto…

Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto, video)

Blic pre 2 sata