Evropska unija i Srbija prelaze na zimsko računanje vremena 26. oktobra 2025

Naslovi.ai pre 1 sat

Iako je planirano ukidanje sezonskog pomeranja sata u EU, praksa se i dalje sprovodi, dok Srbija prati CET i menja vreme kao i EU.

Evropska unija i Srbija prelaze na zimsko računanje vremena u noći između 25. i 26. oktobra 2025. godine, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad u tri sata ujutru, vraćajući vreme na dva sata. Ova promena donosi dodatni sat sna i raniji mrak popodne. Zoom UE N1 Info Vreme Nova

Evropska komisija je još 2018. godine predložila ukidanje sezonskog pomeranja sata, što su podržali građani u konsultacijama, ali praksa se i dalje sprovodi. Španija ponovo pokreće inicijativu za ukidanje ove prakse od 2026. godine, smatrajući je zastarelom i neefikasnom za uštedu energije. Danas RTS

Promena vremena utiče na unutrašnji biološki sat ljudi, a adaptacija može trajati do dve nedelje. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine, kada se ponovo prelazi na letnje vreme. OK radio RTV