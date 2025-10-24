RTS raspisao konkurs za novog generalnog direktora

RTS raspisao konkurs za novog generalnog direktora

Radio-televizija Srbije danas je raspisala konkurs za imenovanje generalnog direktora, s obzirom na to da ističe drugi mandat trenutnog direktora Dragana Bujoševića. Nakon blokade RTS-a u aprilu ove godine, Bujošević je izjavio da javni medijski servis jeste i mora ostati „neutralan“ te da postoji „lažni mit da se vlast dobija sa RTS-om, preko RTS-a ili na RTS-u“.

Upravni odbor Radio-televizije Srbije dužan je da imenuje generalnog direktora u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs. Mandat generalnog direktora traje pet godina, a jedno lice može biti imenovano najviše dva puta. Tokom ove godine RTS je u više navrata bio pod kritikama javnosti zbog svog izveštavanja o studentskom pokretu i protestima. Dana 13. aprila studenti su blokirali zgradu RTS-a u Beogradu i u Novom Sadu i zahtevali da se ili RTS ugasi ili
