Radio-televizija Srbije raspisala konkurs za izbor novog generalnog direktora

Radio-televizija Srbije (RTS) raspisala je danas javni konkurs za imenovanje generalnog direktora ove javne medijske ustanove.

Konkurs je objavljen na portalu RTS-a i u dnevnom listu Politika, a rok za podnošenje prijava kandidata je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno od 24. oktobra. Prema uslovima konkursa, kandidati moraju imati državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji zemlje, kao i visoku stručnu spremu. Potrebno je najmanje deset godina radnog iskustva na rukovodećim mestima u medijima ili drugim oblastima od značaja za rad javnog servisa. Uz prijavu, kandidati