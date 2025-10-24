RTS raspisao konkurs za generalnog direktora: Bujošević ne može ponovo da bude imenovan

Nova ekonomija pre 1 sat
RTS raspisao konkurs za generalnog direktora: Bujošević ne može ponovo da bude imenovan

Radio-televizija Srbije (RTS) raspisala je konkurs za imenovanje generalnog direktora, s obzirom na to da aktuelnom direktoru Draganu Bujoševiću mandat.

Mandat generalnog direktora javnog servisa je pet godina, a jedno lice može biti na ovoj funkciji najviše dva puta. Aktulenom generalnom direktoru drugi mandat ističe u februaru 2026. godine. On, dakle, ne može ponovo da bude imenovan na tu funkciju. Uslovi konkursa su, pre svega, da je kandidat državljanin Srbije, gde ima i prebivalište na njenoj teritoriji, a potom i da ima visoku stručnu spremu i najmanje deset godina radnog iskustva na rukovodećim programskim
