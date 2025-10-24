RTS raspisao konkurs za generalnog direktora

Beta pre 2 sata

 Radio-televizija Srbije (RTS) raspisala je danas konkurs za imenovanje generalnog direktora.

U oglasu koji je objavljen u dnevnom listu Politika piše da kandidat treba da bude državljanin Srbije, da je fakultetski obrazovan i da ima najmanje 10 godina iskustva na rukovodećim pozicijama u medijima ili u drugim oblastima koje su značajne za rad javnog medijskog servisa.

Rok za prijavu je 30 dana od objavljivanja javnog konkursa.

Potpisanu prijavu sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa potrebno je dostaviti Upravnom odboru poštom ili lično preko pisarnice RTS.

Upravni odbor RTS će u roku od 45 dana od dana otvaranja prijave imenovati generalnog direktora.

(Beta, 24.10.2025)

Povezane vesti »

Radio-televizija Srbije raspisala konkurs za izbor novog generalnog direktora

Radio-televizija Srbije raspisala konkurs za izbor novog generalnog direktora

IndeksOnline pre 54 minuta
RTS raspisao konkurs za generalnog direktora

RTS raspisao konkurs za generalnog direktora

NIN pre 29 minuta
RTS raspisao konkurs za generalnog direktora

RTS raspisao konkurs za generalnog direktora

Novi magazin pre 1 sat
Konkurs za generalnog direktora RTS-a: Šansa za nezavisnost ili novo pokoravanje

Konkurs za generalnog direktora RTS-a: Šansa za nezavisnost ili novo pokoravanje

Vreme pre 1 sat
RTS raspisao konkurs za generalnog direktora: Bujošević ne može ponovo da bude imenovan

RTS raspisao konkurs za generalnog direktora: Bujošević ne može ponovo da bude imenovan

Nova ekonomija pre 2 sata
RTS raspisao konkurs za imenovanje generalnog direktora

RTS raspisao konkurs za imenovanje generalnog direktora

RTV pre 2 sata
Raspisan konkurs: RTS u januaru dobija novog generalnog direktora

Raspisan konkurs: RTS u januaru dobija novog generalnog direktora

Cenzolovka pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Društvo, najnovije vesti »

Halačeva: Oko 20 odsto IT stručnjaka u Srbiji su žene

Halačeva: Oko 20 odsto IT stručnjaka u Srbiji su žene

Beta pre 4 minuta
Još jedna grupa studenata iz Novog Pazara krenula peške za Novi Sad

Još jedna grupa studenata iz Novog Pazara krenula peške za Novi Sad

Glas Šumadije pre 15 minuta
Oglasili se roditelji Devete gimnazije nakon što je Dejan Vuk Stanković raspustio Školski odbor i uveo prinudnu upravu

Oglasili se roditelji Devete gimnazije nakon što je Dejan Vuk Stanković raspustio Školski odbor i uveo prinudnu upravu

Nova pre 9 minuta
Kako su propali milioni evra na računu Instituta za majku i dete: Novi sterilni blok nije ni započet, u banci matičnih ćelija…

Kako su propali milioni evra na računu Instituta za majku i dete: Novi sterilni blok nije ni započet, u banci matičnih ćelija – magacin

Nova pre 15 minuta
Obeležavanje 850 godina od rođenja Svetog Save

Obeležavanje 850 godina od rođenja Svetog Save

Vesti online pre 20 minuta