RTS raspisao konkurs za generalnog direktora

Radio-televizija Srbije (RTS) raspisala je danas konkurs za imenovanje generalnog direktora.

U oglasu koji je objavljen u dnevnom listu Politika piše da kandidat treba da bude državljanin Srbije, da je fakultetski obrazovan i da ima najmanje 10 godina iskustva na rukovodećim pozicijama u medijima ili u drugim oblastima koje su značajne za rad javnog medijskog servisa. Rok za prijavu je 30 dana od objavljivanja javnog konkursa. Potpisanu prijavu sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa potrebno je dostaviti Upravnom odboru poštom ili lično