Ujutro magla, potom pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni

Ujutro će ponegde u Srbiji biti slabog mraza i magle, a tokom dana će u većem delu zemlje vreme biti pretežno sunčano, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo će na severu, istoku i jugoistoku Srbije biti umereno oblačno. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno biti jak. Najniža temperatura u Srbiji biće od minus četiri do šest stepeni, a najviša od osam do 12, sem u Timočkoj Krajini gde će biti pet stepeni. I u okolini Beogradu se ujutro očekuje magla, a potom pretežno sunčano vreme, uz slab do umeren jugoistočni vetar i temperaturu od jednog do četiri stepena ujutro, a tokom dana