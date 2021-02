Ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano do 12 stepeni

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

U Srbiji ujutru ponegde slab mraz, po kotlinama kratkotrajna magla, a u toku dana u većem delu pretežno sunčano, na severu, istoku i jugoistoku umereno oblačno.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 4, najviša od 8 do 12, u Timočkoj Krajini 5 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutru u okolini kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 4, najviša 12 stepeni. U subotu pretežno oblačno, na severoistoku i istoku ponegde kratkotrajna slaba kiša. Od nedelje pretežno sunčano