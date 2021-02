Rover NASA uspešno sleteo na krater Marsa: Spustio se na krater koji je nazvan po opštini Jezero

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

ROVER Američke svemirske agencije NASA "Perservance" (Upornost) uspešno je sleteo na Mars, u sklopu misije koja bi trebalo da otkrije da li je na toj planeti ikada bilo života.

Letelica je sletela autonomno, a po ulasku u atmosferu, a posle nekoliko minuta aktivirani su padobrani. Prema planu, "Perservance" je sletela na krater koji je nazvan po opštini Jezero u blizini grada Jajca na zapadu Bosne i Hercegovine. S obzirom na daljinu Zemlje i Marsa, porukama sa letelice ka kontroli leta i obratno trebalo je 11 minuta da stignu. Behold! @NASAPersevere's first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi — NASA