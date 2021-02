Voćari Srbije: Ministarstvo poljoprivrede podržalo naš zahtev da osiguranje od mraza počne 1. marta

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Predsednik Asocijacije proizvođača malina i kupina u Srbiji Dobrivoje Radović rekao je večeras da je na sastanku sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dogovoreno da se osiguravajućim kućama uputi zahtev da osiguranje od mraza počne od 1. marta, a ne 4. aprila ove godine.

„Sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede dogovorili smo da se osiguravajućim kućama uputi preporuka da izmene pravilnik o osiguranju od mraza i da ono važi kao i ranije od 1. marta“, rekao je Radović. Pojedine osiguravajuće kuće su ovih dana izmenile njihove pravilnike i pomerile rok važenja osiguranja od mraza sa 1. marta na 4. april, a uz to su tražile da se ugovori sklope do kraja februara ove godine. To je uznemirilo proizvođače voća u Srbiji koji kažu da