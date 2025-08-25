Koliko će tačno iznositi novi popust za struju?

Najnovije ekonomske mere doneće, prema obećanju predsednika Aleksandra Vučića, niže račune za struju za još oko 30 odsto penzionera u Srbiji.

Kako je najavio, plan je da popust na struju dobiju oni čija su primanja do 28.000 dinara. - Precizna granica još nije definisana, ali se razmatra raspon između 25.000 i 28.000 dinara. Popust će se sastojati iz dva dela: pet odsto za redovno plaćanje računa i dodatnih pet procenata za energetski ugrožene kupce, čime se najugroženijima omogućavaju značajno manji mesečni troškovi za struju. Status energetski ugroženog kupca već imaju primaoci socijalne pomoći i oni