Godišnjica početka pandemije: Pre godinu dana su svet šokirale stravične scene iz Italije

Blic pre 3 sata

Ovog vikenda se navršava godinu dana otkako je Italija zbog korone prva u Evropi uvela lokdaun - zatvaranje je obuhvatilo određene regije, poput Lombardije i Emilija-Romanja, i specifične sektore kao što su delom škole, a drastične mere su šokirale svet, piše Gardijan.

U tom trenutku, Italija je imala 152 registrovana slučajeva i troje preminulih od kovida, pa je sve delovalo kao preterana reakcija, dodaje se u tekstu. Međutim, kako su dani prolazili, mere su postajale sve restriktivnije - do 4. marta sve škole u Italiji su zatvorene, a nedelju dana kasnije, cela zemlja je bila pod lokdaunom. Do 12. marta preminulo je više od 1.000 ljudi, a samo za još četiri dana, umrlo je još 1.000. - U većini zemalja su u to vreme trajale