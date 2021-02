U mestima koja su posle Beograda najveća žarišta vakcinisano od 10 do 15 odsto građana

Danas pre 2 sata | Piše: Dopisnici Danasa

U mestima na jugu, na zapadu i u centralnoj Srbiji gde je poslednjh dana primetan nagli skok broja zaraženih i hospitalizovanih pacijenata zbog kovida 19, vakcinacija ide ustaljenim tempom, a zahvaljujući prvim masovnim imunizacijama kineskom vakcinom procenat građana koji su primili jednu ili obe doze vakcine je sve veći, a trenutno od 10 do 15 odsto.

U sva tri okruga vakcinu su primili najviše stariji sugrađani, a zdravstveni radnici su imunizovani i do 50 odsto od broja zaposlenih. U Zlatiborskom okrugu do vikenda je vakcinisano 25.759 građana, od kojih je dve doze primilo njih 14.768, a jednu dozu 10.991 lica. To su podaci koji su Danasu dostavljeni iz Zavoda za javno zdravlje u Užicu, gde se navodi da je vakcinisano oko 12 odsto stanovnika starijih od 18 godina u tom okrugu. Istovremeno, u Užicu je