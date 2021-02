Magla, pa sunce i 18 stepeni

Nova pre 42 minuta | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će ujutro biti slabog mraza i magle mestimično, a tokom dana sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U naredna dva sata na jugozapadu će magla lokalno smanjivati vidlјivost vidlјivost na manje od 200 m. Jutarnja temperatura od minus dva do četiri stepena Celzijusa, najviša dnevna od 14 do 18, vetar slab, promenljiv. U Timočkoj Krajini jutro oblačno, a temperatura tokom dana oko 11 stepeni. U Beogradu ujutro u nižim delovima grada kratkotrajna magla a tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od nula do četiri stepena Celzijusa, najviša dnevna oko 17