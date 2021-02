Hladno jutro, ali topao i sunčan dan: Iskoristite lepo vreme, temperature sve više!

Mondo pre 3 sata | Tamara Sekulović

Sedmicu pred nama obeležiće prolećno vreme. Topla vazdušna masa iz Sredozemlja podići će živu u termometru i do 19 stepeni. Još ujutru mestimično magla i slab mraz do -2 stepena. Najviša od 14 do 18 stepeni. Ujutro mestimično slab mraz i magla. U toku dana sunčano i toplije, a samo u Timočkoj krajini ujutru oblačno. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, najviša od 14 do 18 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 11 stepeni. U utorak ujutro ponegde