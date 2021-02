U rupu kod Beograđanke propao autobus! Pukla vodovodna cev i napravila krater na asfaltu, od jutros izmenjena ruta za nekoliko gradskih linija

Blic pre 20 minuta

Oko 3 sata posle ponoći pukla je vodovodna cev i otvorila se velika rupa na asfaltu u Ulici kralja Milana kod Beograđanke u koju je autobus sa linije 31 propao.

Zbog toga će danas autobusi 22A i 31 saobraćati izmenjeno prema Studentskom trgu, a linija 29 je skraćena, pa će tako saobraćati samo do Slavije. Od Resavske do Londona obustavljen je saobraćaj u oba smera, a voda je isključena, pa će potrošači ovih i okolnih ulica biti bez vode do otklanjanja kvara.