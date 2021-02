Ministri EU: Sankcije Rusiji zbog Navaljnog, ali i saradnja gde ima interesa

Danas pre 49 minuta | Piše: Beta

Rusija se usmerava ka autoritarnoj državi i želi sukobljavanje sa EU zbog hapšenja opozicionara Alekseja Navaljnog, a Evropska unija odlučila je da zavede sankcije ruskim zvaničnicima koji su odgovorni za represiju prema Navaljnom, izjavio je danas visoki predstavnik EU Žozep Borelj.

Borel je rekao da je to jednoglasna odluka šefova diplomatija EU i da će sankcije biti utvrđene i u roku od najduže nedelju dana stupiti na snagu. „Rusija nije više zainteresovana za saradnju s EU, već želi sukobljavanje i odustajanje od saradnje s Evropskom unijom, zato su šefovi diplomatija EU odlučili da se odupru Rusiji kad je reč o njenom kršenju međunarodnog prava i ljudskih prava“, stavio je do znanja Borelj. „Odlučili smo“, dodao je on, „da se odupremo i