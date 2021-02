Đerlek: Došle su na naplatu žurke koje su organizovane

N1 Info pre 6 sati | Autor:Beta, Happy TV

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da je pogoršanje epidemiološke situacije rezultat žurki koje su organizovane proteklih dana. „Počeo je ponovo da raste broj zaraženih, i to su velike brojke.

Došle su na naplatu žurke. Moramo obratiti pažnju da što pre zaustavimo pogoršanje stanja“, kazao je on za TV Hepi. Đerlek je napomenuo da na sastanku Kriznog štaba u sredu, neće biti pitanja o popuštanju mera, jer prvenstveno mora da da bude zaštićeno zdravlje ljudi, a posle toga ekonomija. „Zabrinjava me to što danas očekujemo realnije brojke o zaraženima i očekujem da će biti lošije nego juče“, smatra on. Đerlek je kazao da je pored vakicne potrebna i kolektivna