Kon: Glavna mesta zaražavanja su uočena - restorani i kafići

Politika pre 4 minuta

Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje epidemije korona virusa Predrag Kon danas je izjavio da će štab na sednici u petak odlučivati o konkretnijim merama protiv kovida 19, prenose mediji.

Kako je preneo portal B92, Kon je nakon sednice Kriznog štaba rekao da se do vikenda mora „nešto preduzeti” i da je do tada „ostavljeno vreme svima da razmisle kako bi se to moglo organizovati”. „Glavna mesta zaražavanja su uočena - restorani i kafići, dok same ski staze nisu, ali ostavićemo to za petak”, rekao je Kon, prenosi Beta. Ko se premišljao - vreme je da se vakciniše Bez imunizacije nije moguće pobediti pandemiju i onaj ko se premišljao - vreme je da se