Radojičić: Broj kovid pregleda za sedam dana skočio pet puta

Nova pre 2 sata | Autor:Beta

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je za sedam dana u kovid ambulantama u Beogradu zabeleženo 25.000 pregleda zbog sumnje na infekciju korona virusom.

Radojičić je za televiziju Prva izjavio da je to veliko povećanje i “svojevrstan rekord”, jer je prethodne nedelje bilo oko 5.000, a u vreme epidemijskog pika prošle godine za sedam dana oko 1.100 pregleda. On je danas rekao da je to “jasna poruka da ova borba nije završena, bez obzira što imamo toliko vakcinisanih”, kao i da je rano za opuštanje. Radojičić je, povodom povećanog zagađenja vazduha u Beogradu rekao da grad priprema desetogodišnju strategiju za