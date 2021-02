Ivanuša (SZO): Pasoši za kovid vakcinaciju u ovom trenutku nisu poželjni

Danas pre 26 minuta | Piše: R. M.

Direktor SZO u Srbiji Marijan Ivanuša ocenio je danas da je stav Svetske zdravstvene organizacije da uvođenje pasoša za kovid vakcinaciju u ovom trenutku nije poželjno.

„Znamo da vakcina na globalnom nivou nema dovoljno, a uvođenje tih pasoša rezultiralo bi velikim nejednakostima. To bi dovelo do situacije da ljudi koji žele da putuju počnu da „jure“ za vakcinom, koja je u ovom trenutku potrebnija starijim ljudima ili hroničnim bolesnicima“, rekao je Ivanuša o mogućnostima uvođenja digitalnih sertifikata. On je to izjavio na sastanku u Starom dvoru, gde je sa gradonačelnikom Beograda i stručnjacima iz Ujedinjenih nacija govorio o