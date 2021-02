I danas sunčano i veoma toplo, preko 20 stepeni

Nova pre 3 sata | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, sa dnevnom temperaturom preko 20 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo ujutru su u nižim predelima i duž rečnih dolina mogući magla ili niska oblačnost. Duvaće slab i promenljiv vetar, uveče severni i severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od minus tri do osam, a najviša od 16 do 21 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i natprosečno toplo, samo ujutru je na periferiji moguća magla. Najniža temperatura biće od četiri do osam, a najviša oko 20 stepeni. ***