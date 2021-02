EU je presekla! Nema putovanja bez digitalnog sertifikata o vakcini, evo šta to znači za Srbiju i šta je jedina začkoljica

Blic pre 2 sata | Marko Tašković

Ko hoće bez većih ograničenja da putuje u Grčku na more ili uopšte u EU trebalo bi da se vakciniše.

Jasno je to sada pošto je EU donela odluka da u roku od tri meseca izradi digitalne sertifikate o vakcinaciji koji će omogoćiti ljudima da putuju uprkos pandemiji kovida 19. Kako će ova odluka utiati na nas?



Dobra vest je da vakcinisani u Srbiji već imaju sertifikate o vakcinaciji sa QR kodom što znači da taj dokument može uz određene izmene da bude digitalni i očitan na svakoj granici, tvrdi za “Blic” Aleksandar Seničić, predsednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA).



Kako ćemo putovati u doba pandemije – pitanje je koje već godinu dana mori najveći broj turista u Srbiji. Odgovor je čini se nikad bliži nakon jučerašnje video konfenrencije lidera EU posvećene borbi protiv korone.



Naime, na toj sednici EU se saglasila da postoji sve veća podrška digitalnim sertifikatima o vakcinaciji koji bi se zasnivalii na zajedničkim evropskim kriterijumima za ulazak u zemlje članice i otvaranje društva nakon pandemije.



Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen naglasila je da će na zemljama članicama biti da donesu odluke o tome šta će moći da se radi sa sertifikatima, a da će se na nivou EU oni koristiti za funkcionisanje jedinstvenog tržišta.



Fon der Lajen je navela da će za uspostavljanje intereoperabilnog sistema sertifikata o vakcinaciji u EU biti potrebno najmanje tri meseca.



- Sistem će podržavati informacije o vakcinaciji, negativnom PCR testu ili imunitetu osobe. Potrebna nam je brza implementacija ako želimo da ovi sertifikati budu funkcionalni pre leta”- zaključila je Fon der Lajen.



U EU naglašavaju da i dalje ima dosta otvorenih i političkih i naučnih pitanja kada je reč o sertrifikatima o vakcinaciji, odnosno za šta će biti primenjivani ili da li vakcinacija znači i prestanak prenosa infekcije.



- Imamo ohrabrujuće podatke iz Izraela gde su vakcine Fajzera pokazale da zaustavljaju prenos infekcije nakon davanja druge doze ”- kaže Fon der Lajen.



Ohrabrujuće vesti imala je i ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić koja je izjavila da Srbija ispunjava tehničke preduslove za izdavanje digitalnih sertifikata koji bi omogućili bezbedna putovanja građanima koji su vakcinisani protiv koronavirusa.



Matić je podsetila da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija još pre mesec i po dana pokrenulo proces izrade digitalnih sertifikata, jer je prepoznalo neophodnost njihovog uvođenja.



- Sa Grčkom smo već započeli razgovore o mogućnostima međusobnog priznanja digitalnih sertifikata u okviru Memoranduma o razumevanju u oblasti turizma i verujemo da ćemo ostvariti sporazum na obostranu korist - rekla je Matić.



Ministarka je naglasila da se radi na postizanju takvih bilateralnih sporazuma i sa drugim zemljama, pri čemu su u toku pregovori sa Izraelom.



Kako je navela, inicijativa za međusobno priznavanje digitalnih sertifikata pokrenuta je i u razgovorima sa potpredsednikom Vlade Slovenije i ministrom privrednog razvoja i tehnologije Zdravkom Počivalšekom.



Matić je pozdravila nameru EU da uvede digitalne sertifikate koji bi omogućili bezbedna putovanja građanima koji su vakcinisani, pri čemu je pružila podršku naporima da masovna imunizacija bude sprovedena što pre.



I Predsednik YUTA Aleksandar Seničić veruje da Srbija lako može svoje sertifikate o vakcinaciji da uskladi sa Evropskom unijom.



- Vidim da su se zemlje EU koje su nama turistički najatraktivnije poput država Zapadne Evrope, Grčke pa i Turske pozitivno odredile prema digitalnim sertifikatima o vakcinaciji. To bi, po svemu sudeći, trebalo da znači da će svako ko ima sertifikat o vakcinaciji moći da uđe u te zemlje. A mi već imamo sertifikate o vakciniaciji sa QR kodom koji je dvojezični i gde pored imena i prezimena onog koji se vakcinisao stoji datum, mesto vakcinacije i vrsta vakcine. Dakle, taj dokument može da bude digitalan pošto ima QR kod koji treba samo da se očita – naglašava za „Blic“ Seničić.



Kako kaže, biće možda potrebno samo malo prilagođavanje našeg sertifikata o vakcinaciji sa zahtevima EU.



- Jedina mana na tom našem sertifikatu je i kada se očita QR kod ime i prezime vakcinisanog je na ćirilici. Svi drugi podaci su dvojezični, i na srpskom i na engleskom. To verujem da bi moglo vrlo lako i brzo da se promeni i tehnički prilagodi. Dakle, velika većina nađeg dokumenta već zadovoljava kriterijume EU – smatra Seničić.



Našeg sagovornika čudi zašto je Evropskoj uniji potrebno tri meseca da napravi digitalne sertifikate o vakcinaciji.



- Zbog čega je taj rok toliko dug ako se ima u vidu da već u maju počinje turistička sezona. Pretpostavlja se da EU brine o zaštiti podataka o ličnosti kako se podaci o vakcinaciji ne bi zloupotrebili za neke druge podatke o ličnosti – podvlači direktor YUTA.



Seničić očekuje da će u narednih mesec do mesec i po dana biti mnogo jasnija situacija u vezi sa uslovima putovanja naših državaljana na more.



- Turska, Egipat, Kipar i Tunis još se nisu odredili u odnosu na ulazak vakcinisanih ljudi u njihovu zemlju. Sve one traže PCR test, ali još ne spominju vakcinisane. Slično je i sa našom državom. Zato mislim da će u narednih mesec dana do mesec i po biti sve mnogo jasnije - tvrdi Seničić.



Kako kaže, trenutno naše ministasrtvo turizma pregovara sa grčkim ministarstvom turizma u vezi sa uslovima putovanja.



- Koliko znam Grčka je već napravila sporazum sa Izraelom, uskoro će i sa Rusijom i Velikom Britanijom. Očekujem da ove godine neće biti zatvaranja granica odnosno da će se tačno znati uslovi putovanja kako bi ljudi mogli da planiraju odmor – apostrofira Seničić.



Direktor YUTA uveren je da će srpski državljani koji su vakcinisani bilo kojom pa i kineskom ili ruskom vakcinom bez problema putovati u zemlje EU iako ta cepiva regulatorno telo EU još nije odobrilo.



- Sama odluka EU da izradi digitalne sertifikate o vakcinaciji pokazuje da se EU odredila samo prema vakcinaciji, ali ne i prema određenim vrstama vakcina. Mađarska je već krenula sa vakcinacijom kineskom i ruskom vakcinom, Slovačka i Poljska su ušli u pregovore za te vakcine. Grčki ministar turizma imao je nedavno razgovor sa kineskim ministrom turizma i poručio mu je da očekuje da će uskoro opet videti kineske turiste. To mu ne bi rekao da Grčka neće prihvatiti vakcinisane kineskom vakcinom – zaključuje Seničić.



S druge strane, veliko je pitanje da li će i pod kojim uslovima moći da putuju oni koji nisu vakcinisani.



- Oni koji nemaju sertifikat o vakcinaciji verovatno će kao i prošle godine biti prinuđeni na veliki broj PCR testova ili eventualno karantin da bi otputovali u drugu zemlju. Sigurno će se opet svaka zemlja za sebe određivati prema tome i možda zatvarati granice za nevakcinisane. Zato je preporuka za sve naše turiste da se vakcinišu između ostalog i ako ne žele da imaju ograničenja prilikom putovanja – naglašava direktor YUTA.



Seničić ističe da bi ove godine turističke agencije trebalo da realizuju veliki broj zamenskih putovanja od lane.



- Najveći broj zamenskih putovanja imamo za Grčku. Čekamo mart i sporazum našeg i grčkog ministarstva turizma. Nadamo se da grlka granica neće biti zatvorena i da će se tačno i unapred znati uslovi putovanja kako bismo ove godine realizovali sva zamenska putovanja – podvlači Seničić.



"Blic" je na temu digitalnih sertifikata o vakcinaciji u EU i spremnosti Srbije da ima ovakva dokumenta kontaktirao i Mihaila Jovanovića, direktora Kancelarije za IT i EU upravu, ali je on smatrao da to nisu pitanja za njega niti za E-upravu.



Stav Svetske zdravstvene organizacije (SZO) je da u ovom trenutku ne bi trebalo uvoditi kovid pasoše, kaže direktor kancelarije SZO u Srbiji Marijan Ivanuša, uz naglasak da bi to dovelo do velikih nejednakosti.



Ivanuša kaže da vakcina na globalnom nivou nema dovoljno i da bi uvodjenje pasoša, koji ima za cilj slobodno putovanje unutar Evropske unije uprkos pandemiji virusa korona, pomešalo prioritetne grupe za vakcinaciju, te da bi "ljudi trčali za vakcinom".



On je tako prokomentarisao najave iz EU da bi pre leta mogle biti biti dostupne digitalne potvrde o vakcinaciji, koje će ljudima omogućiti da nesmetano putuju po Evropi, bez obzira na pandemiju korona virusa.



- Ljudi bi zbog pasoša trčali za vakcinom, a možda im vakcina ne treba tako hitno, kao što treba starijima ili bolesnim ljudima - rekao je Ivanuša.



Poručio je i da postoji ograničen broj dokaza da vakcinacija sprečava prenos virusa.



- Prvi cilj vakcinacije je sprečiti ozbiljnu bolest. Tek se sada rade studije da li se sprečava i asimptomatska zaraza i prenos virusa. Potebno nam je još nekoliko tih dodatnih istraživanja kako bismo imali i naučne dokaze da je vakcina učinkovita u sprečavanju tih asimptomatskih prenosa virusa - rekao je Ivanuša.