"Prva doza nije dovoljna za imunitet": Dr Đerlek otkrio zbog čega je došlo do povećanja broja obolelih i kada možemo da očekujemo rezultate mera

Blic pre 1 sat

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek rekao je danas da je razlog pogoršanja epidemiološke situacije prethodnih dana preterana opuštenost za koju nema argumenata.

On je, gostujući na TV Prva naglasio da nepoštovanjem mera šaljemo ružnu poruku lekarima koji su na izmaku snaga, te naglasio da ćemo rezultate mera koje su tokom ovog vikenda bile uvedene moći da očekujemo za pet do sedam dana, prenosi " Telegraf.rs". - Vrlo ružnu poruku šaljemo mojim kolegama koji rade na prvim linijama borbe protiv korone već godinu dana. Ljudi se bahate, preteruju sa skijanjem i korona žurkama. Nisam za to da se jedna velika grupa ljudi kazni