Vučić: Želimo i proizvodnju Sputnjika

Danas pre 1 sat | Piše: FoNet

Predsednik Aleksandar Vučić kazao je da je zaključno sa večeras stiglo 293.000 doza ruskih „Sputnjik V“ vakcina, a da do kraja godine očekuje početak proizvodnje ruskog cepiva u Srbiji.

„Naši bi kapaciteti (za proizvodnju) bili do 20 miliona, sve što je preko pet ili šest miliona doza bi podelili našim prijateljima u regionu. U ovom trenutku imamo 2,66 miliona vakcina… tako da računajte da smo obezbedili vakcinciju i revakcinaciju za 1,4 miliona ljudi. To je realno više od 20 odsto stanovništva, sigurno preko 25 odsto punoletnog stanovništva“, rekao je Vučić. On je nakon što je dočekao još 100.000 ruskih vakcina na aerodromu „Nikola Tesla“