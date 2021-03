Vučić: Ne mogu da verujem da Kokeza neće na poligraf

Dnevnik pre 44 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da ne može da veruje da je predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviša Kokeza, čovek u koga je imao poverenja, odbio da ide na poligraf.

Dobio sam sve informacije. Ne bih da se izjašnjavam na bilo koji način osim da ne razumem zašto čovek u kojeg sam imao poverenja odbio poligraf, rekao je Vučić. On je kazao da nije morao da odgovara na deset pitanja, već na jedno pitanje, i to ključno ''da li je učestvovao u pripremi njegove likvidacije''. Ja u to ne mogu da verujem i nikada u to neću poverovati. Čudno mi je to sa poligrafom. Ja sam išao zbog gluposti na poligraf da pokažem narodu da ne lažem. Čim