Ivanjica: Broj obolelih od korone raste, jedan pacijent preminuo

I u Ivanjici je broj obolelih od virusa COVID 19 u porastu.

Na dnevnom nivou beleži se od 10 do 20 novih slučajeva korone što je zabrinjavajuće ako se zna da je do pre deset dana situacija bila gotovo mirna. Kako saznajemo jedan Ivanjičanin, pozitivan na kovid, juče je preminuo na odeljenju čačanske bolnice. Ukupan broj Ivanjičana koji su se tokom februara javili u COVID ambulantu sa simptomima korone je 2 241. Trenutno se tokom dana obavi preko stotinu pregleda. Od početka pandemije do sada, pozitivnih na virus Covid 19 u