Knežević: Britanski soj je među nama, utiče i na rast broja zaraženih

Britanski soj koronavirusa ušao je u populaciju, a u kolikoj meri još ne mogu da vam kažem, ističe za Nova.rs Aleksandra Knežević, virusološkinja i predavač na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Ona potvrđuje da je moguće, s obzirom da se ovaj soj brže šire, da njegovo prisustvo utiče i na porast broja zaraženih. “Mi trenutno ispitujemo te sojeve, neke preciznije podatke još ne mogu da vam kažem. S obzirom na to da smo već dokazali prisustvo britanskog soja virusa kod nas, pretpostavljamo da je on ušao u populaciju. U kolikoj meri, još ne mogu da vam kažem, jer trenutno analiziramo veći broj uzoraka. Kada budemo to završili, onda čemo imati neke preciznije