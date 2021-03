Od Starca Milije preko Mihiza do danas - čudan čovek Banović Strahinja

RTS pre 29 minuta

Čudan čovek Borislav Mihajlović Mihiz imao je neobičan i redak talenat za razgovor s drugim ljudima. Saslušao je Starca Miliju, a onda je njegovu pesmu rasklopio na delove, ne da ga škartira u lukrativnom procesu promene svesti domicilnog (srpskog) naroda, već da od tih delova sklopi novo/drugo remek-delo istog naziva. I tako smo dobili jednu modernu konzervaciju Banović Strahinje, jedan apdejt - sada nije moguće razmišljati o Banović Strahinji, a da se istovremeno ne razmišlja i o junaku Starca Milije i o

Priča o Banović Strahinji koju je Vuku ispevao Starac Milija, svima je dobro poznata: U predvečerje Kosovskog boja, Banović Strahinja odlazi u posetu svom tastu, Jug Bogdanu. Za to vreme u njegov posed, malenu Banjsku, provaljuje turski odmetnik Vlah Alija. Pali mu dvore i otima ženu. Saznavši to, Banović Strahinja traži pomoć od Jugovića da spasi ženu. Međutim, Jug Bogdan odbija da pošalje svoje sinove sa Strahinjom, zato što se plaši za njihov život. On govori