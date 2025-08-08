Trilaterala za mir u Ukrajini – tri lidera s uslovima za pregovore, ko će okončati rat

Rat u Ukrajini – 1.262. dan. Američki predsednik Donald Tramp je izjavio da će razgovarati s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, čak i ako se on ne sastane s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim. Mediji su objavili da je Tramp saveznicima rekao da je Putinov uslov za pregovore da oni uključuju razmenu teritorija. Ukrajina se ne plaši sastanka, kaže Zelenski, ali insistira da Evropa treba da bude učesnik i sastanaka i pregovora.

Ruski dronovi napali Kijevsku oblast, povređene tri žene Tri žene su povređene protekle noći u napadu ruskih dronova na naselja u Kijevskoj oblasti, saopštila je Regionalna vojna administracija (OVA) tog grada. Napad je pogodio Bučanski okrug, a povređene su žene stare 16, 56 i 80 godina. Prema preliminarnim podacima, povrede nisu teže. U napadu je izbio požar u privatnom sektoru i oštećeno je više kuća. Ukrinform je preneo da je u Borispilskom okrugu oštećeno šest