Orban liderima EU: Odrastite

Sputnik pre 1 sat
Orban liderima EU: Odrastite

Evropski lideri moraju da se sastanu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ili će biti isključeni iz donošenja odluka o bezbednosti kontinenta, ali za sada Evropa „spava" i ne preduzima neophodne korake, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban u jutarnjem programu radija „Košut“.

Po njegovom mišljenju, ako Evropa želi da uzme budućnost u svoje ruke ne može da sedi kod kuće kao uvređeno i hirovito dete i da se duri na ruskog predsednika. Mađarski premijer je naglasio da insistira, kao i prethodnih godina, na održavanju rusko-evropskog samita, u suprotnom će evropske zemlje postati „sporedni igrači u upravljanju bezbednosnim pitanjima na našem kontinentu". Premijer je dodao da je o tome više puta govorio na konsultacijama sa svojim
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Danas ističe Trampov rok Putinu, pretio je sankcijama Rusiji, a sada? „Zavisi od njega“

Danas ističe Trampov rok Putinu, pretio je sankcijama Rusiji, a sada? „Zavisi od njega“

Nova pre 38 minuta
Orbanova poruka liderima EU: Odrastite i prestanite da se durite na Putina

Orbanova poruka liderima EU: Odrastite i prestanite da se durite na Putina

Pravda pre 13 minuta
Uživo razorni udar pogodio punkt plaćenika iz zemalja NATO u Odesi gore i nebo i zemlja, uništeno veliko skladište sa oružjem…

Uživo razorni udar pogodio punkt plaćenika iz zemalja NATO u Odesi gore i nebo i zemlja, uništeno veliko skladište sa oružjem (foto/video)

Alo pre 13 minuta
Samit Rusije i EU moguć ako Evropljani odustanu od podsticanja sukoba u Ukrajini

Samit Rusije i EU moguć ako Evropljani odustanu od podsticanja sukoba u Ukrajini

Politika pre 33 minuta
Orban: Potreban hitan samit Rusije i Evrope za okončanje rata u Ukrajini

Orban: Potreban hitan samit Rusije i Evrope za okončanje rata u Ukrajini

RTV pre 1 sat
Orbanov poziv nema ko da čuje

Orbanov poziv nema ko da čuje

Vesti online pre 1 sat
Trilaterala za mir u Ukrajini – tri lidera s uslovima za pregovore, ko će okončati rat

Trilaterala za mir u Ukrajini – tri lidera s uslovima za pregovore, ko će okončati rat

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaMoskvaBriselVašingtonEURusijaNemačkaDonald TrampMađarskaFrancuskaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Lagumdžija: Rusija ostala usamljena u svojim stavovima na sednici Saveta bezbednosti o Dodiku

Lagumdžija: Rusija ostala usamljena u svojim stavovima na sednici Saveta bezbednosti o Dodiku

Beta pre 18 minuta
NBC News: Tramp vikao na Netanjahua u telefonskom razgovoru zbog Gaze; Kabinet izraelskog premijera demantuje

NBC News: Tramp vikao na Netanjahua u telefonskom razgovoru zbog Gaze; Kabinet izraelskog premijera demantuje

RTV pre 8 minuta
Nemački poslanik za Euronews: Picula mora da podnese ostavku, hapšenje Igora Popovića nastavak oduzimanja prava Srbima

Nemački poslanik za Euronews: Picula mora da podnese ostavku, hapšenje Igora Popovića nastavak oduzimanja prava Srbima

Euronews pre 28 minuta
Brazil: Krčenje šuma u Amazonu poraslo za četiri odsto u poslednjih 12 meseci

Brazil: Krčenje šuma u Amazonu poraslo za četiri odsto u poslednjih 12 meseci

RTV pre 28 minuta
Ovi insekti preplavili komšiluk: Stručnjaci tvrde da je stanje alarmantno: "Ako osetite ova 2 simptoma, odmah se javite…

Ovi insekti preplavili komšiluk: Stručnjaci tvrde da je stanje alarmantno: "Ako osetite ova 2 simptoma, odmah se javite lekaru!"

Blic pre 32 minuta