Orban liderima EU: Odrastite

Evropski lideri moraju da se sastanu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ili će biti isključeni iz donošenja odluka o bezbednosti kontinenta, ali za sada Evropa „spava" i ne preduzima neophodne korake, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban u jutarnjem programu radija „Košut“.

Po njegovom mišljenju, ako Evropa želi da uzme budućnost u svoje ruke ne može da sedi kod kuće kao uvređeno i hirovito dete i da se duri na ruskog predsednika. Mađarski premijer je naglasio da insistira, kao i prethodnih godina, na održavanju rusko-evropskog samita, u suprotnom će evropske zemlje postati „sporedni igrači u upravljanju bezbednosnim pitanjima na našem kontinentu". Premijer je dodao da je o tome više puta govorio na konsultacijama sa svojim