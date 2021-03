Sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni

N1 Info pre 5 sati | Autor:Beta

U Srbiji će danas, posle mestimičnog slabog mraza, biti sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će bit slab, promenljiv, na istoku umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus četiri do tri, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti sunčano i toplije uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura biće od minus dva do tri, najviša dnevna oko 16 stepeni Celzijusa. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Astmatičarima se