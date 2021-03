Sunce i porast temperature posle hladnog i maglovitog jutra

RTS pre 2 sata

U Srbije se očekuje jutarnja temperatura od -4 do 3, dnevna od 14 do 18 stepeni. U petak popodne i u subotu pre podne stižu naoblačenje i zahlađenje.

Dan pred nama donosi sunce i porast dnevne temperature. Ipak, jutro će biti hladno, a ponegde i maglovito. Duvaće slab vetar promenljivog smera, na istoku umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 3, dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu će jutro biti sveže sa temperaturom oko 3 stepena. Tokom dana pretežno sunčano, u najtoplijem delu dana 16 stepeni. Do petka ujutro ponegde slab mraz i magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo s temperaturom od 15 do