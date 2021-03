Srušio se putnički avion nakon poletanja: Ima poginulih, tragedija u Južnom Sudanu (foto)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

NAJMANJE 12 osoba poginulo je u padu putničkog aviona ubrzo nakon poletanja u Južnom Sudanu, javila je agencija Anadolija.

Direktor Međunarodnog aerodroma Juba Kur Kuol rekao je da se putnički avion srušio u regiji Peiri, u državi Jonglei. #north_africa 10 had been killed in a airplane crash in southern Sudan by axadle https://t.co/uArgGSbnws pic.twitter.com/kEItMIr98B — Axadle (@axadletm) March 2, 2021 On je naveo da je u nesreći poginulo više osoba, ali da tačan broj još nije utvrđen. Lokalni mediji su objavili su da je u nesreći poginulo najmanje 12 osoba, 10 putnika i dva pilota.