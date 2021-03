Nesreća u Turskoj Srušio se vojni helikopter, ima i poginulih! (foto, video)

Kurir pre 3 sata

Devet vojnika je poginulo, a četiri su povređena kada se vojni helikopter srušio na istoku Turske, saopštilo je danas tursko ministarstvo odbrane.

Helikopter se srušio u gradu Tatvanu u provinciji Bitlis, većinski naseljenoj Kurdima, prenosi AP. #Turkey Military helicopter crashed in #Tatvan district of #Bitlis. 9 personnel lost lives and and 4 more were injured. pic.twitter.com/uGw3m0FXb0 — Ahmad (@_ahmadalhindi) March 4, 2021 Uzrok nesreće još nije poznat. Helikopter je bio na putu za Tatvan iz obližnje provincije Bingol kada je nestao sa radara. #Turkey: #BreakingNews Many personell of the Turkish