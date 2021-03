Danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 20 stepeni

Nova pre 3 sata | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas, posle slabog jutarnjeg mraza, tokom dana biti sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus četiri do četiri stepena, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Duvaće slab i umeren jugozapadni i zapadni vetar. I u Beogradu će na širem području grada ujutru biti slab mraz, a tokom dana sunčano i natprosečno toplo. Duvaće slab i umeren jugozapadni i zapadni vetar. Najniža temperatura od minus jedan do četiri stepena, najviša dnevna oko 19 stepeni.