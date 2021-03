Počelo je: Teksas i Misisipi ukinuli maske, Bajden poludeo: "To su neandertalci"!

Pravda pre 2 sata | Tanjug

Američki predsednik Džo Bajden kritikovao je odluke o ublažavanju mera protiv kovida19 guvernera saveznih država Teksas i Misisipi i nazvao ih neandertalskim razmišljanjem u situaciji kada je veći broj preminulih od pandemije korona virusa, prenosi Rojters.

Agencija navodi da je Bajden na pitanje novinara da li ima poruku za guvernera Teksasa i Misisipija, koji su doneli odluku o ukidanju obaveze nošenja maski, rekao da je to velika greška i da su svi do sada shvatili koliko je značajno nošenje maski u borbi sa virusom. "Poslednja stvar koja nam treba je neandertalsko razmišljanje - sve je u redu, skinite maske. Zaboravite to. Još je važno nositi maske", rekao je američki predsednik. Bajden je naglasio da sve veća