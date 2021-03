Ibra dojurio motorom u Sanremo da bi pravio šou sa mihom: Čak su i zapevali! (video)

Hot sport pre 1 sat | Ivan Dobrić Vladimir Andonov

Reprezentativac Švedske i bivši selektor Srbije napravili su spektakl.

Sinoć se održao muzički festival u Sanremu, a gosti su bili pun pogodak. Siniša Mihajlović i Zlatan Ibrahimović su nasmejali kompletnu Italiju. Prvo je na Tviteru osvanuo snimak kako napadač Milana juri motorom kroz tunel. Koliko fudbalska zvezda uživa u vožnji govori i to da je ovako prešao 60 kilometara. 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ➡️ https://t.co/YmmduZpfTp ⚡️Il video di @Ibra_official ⤵️ #Sanremo2021 @RaiUno