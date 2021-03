Nove mere Kriznog štaba: U subotu sve radi samo do 12

Nova pre 28 minuta | Autor:Mihailo Jovićević

U subotu će sve raditi do 12 sati, i to će trajati do ponedeljka u 6 ujutru, do kada će biti zatvoreni svi lokali, osim cvećara, prehrambenih radnji, pumpi, apoteka i dostava hrane.

Dr Kon: Na skijalištima neće tokom vikenda raditi kafići i prodavnice. Srednje škole prelaze od ponedeljka na onlajn nastavu. Doktor Kon nije hteo detaljnije da elaborira donesene mere, rekavši da ne želi da prića šta je bilo iza zatvorenih vrata kriznog štaba. “Ogromna energija se ulaže da se ljudi ne zaraze. Još imamo onih koji se osećaju da su izvan zakona. Ne žele da poštuju mere, to su činjenice. Osnovni protivnik jeste virus, moramo da se izborimo sa njim, pa