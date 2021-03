Za nekoliko sati stiže udarni talas: Izdato upozorenje zbog cunamija, stanovnici Havaja beže od obale

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

NA Havajima je proglašena uzbuna zbog cunamija posle snažnog zemljotresa na Novom Zelandu. Zemljotres jačine 8.1 je pogodio regiju Kermadečkih ostrva oko 9:30 časova po lokalnom vremenu.

Zvaničnici Centra za upozorenje na cunami su saopštili da je uzbuna proglašena zbog blizine i jačine potresa, ali da još uvek analiziraju situaciju i opasnost po Havajska ostrva. Ako dođe do jačeg udara talasa o ostrvo, to će se najranije desiti oko 16.35 časova po lokalnom vremenu, odnosno 03:35 po centralno-evropskom vremenu. Vlasti su apelovale na sve stanovnike Havaja da hitno krenu ka uzvišenim područjima ostrva, i da se nikako ne vraćaju dok ne dođe do