Najgore je prošlo: Nema više opasnosti od cunamija na Novom Zelandu, a ovako su izgledali talasi koji su uplašili građane (VIDEO)

VLASTI Novog Zelanda smanjile su stepen upozorenja za cunami koje je izdato nakon trećeg snažnog potresa s epicentrom nedaleko od Kermadeka, ostrva u Tihom okeanu koji pripadaju ovoj zemlji, prenosi Rojters.

Agencija navodi da je u pojedinim gradovima zavladala panika dok su stotine ljudi pokušavale da dođu do nekih viših mesta zbog upozorenja na cunami, ali su juče popodne vlasti saopštile da su najveći talasi prošli, a stanovnicima je rečeno da mogu da se vrate kućama, uz upozorenje da se drže podalje od plaža.