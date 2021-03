U Republiku Srpsku stiže još 20.000 ruskih vakcina

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BANjALUKA: Zbog pogoršane epidemiološke situacije vlasti u Republici Srpskoj pozivaju na poštovanje mera, a podatak koji ohrabruje je da bi, prema najavama iz Moskve, 20.000 doza vakcina Sputnjik V trebalo bi da stigne u Banjaluku najkasnije sutra.

U poslednja 24 časa korona virus potvrđen je kod 323, od 997 testiranih osoba u Republici Srpskoj, a preminulo je pet obolelih, prenosi RTRS. Planirano je da pošiljka od 20.000 vakcina Sputnjik V za Republiku Srpsku iz Moskve do Beograda stigne avionom, a odatle drumskim saobraćajem do Banjaluke. “Mislim da ćemo svakih sedam do deset dana dobijati po jedno 20.000 vakcina”, istakao je šef predstavništva Republike Srpske u Rusiji Duško Perović. Ministar zdravlja i