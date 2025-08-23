Štrajk: U Crnu Goru se ne može vozom

Vreme pre 5 sati
Štrajk: U Crnu Goru se ne može vozom

Do daljnjeg, zbog štrajka železničara, stoje vozovi Crne Gore što se odražava i na saobraćaj u Srbiji

U Crnoj Gori je štrajk zaposlenih u Železničkoj infrastrukturi, što se odražava i na saobraćaj u Srbiji. Naime, kako je 23. avgusta obavestila Železnička infrastruktura Crne Gore do daljnjeg neće biti železničkog saobraćaja zbog štrajka dela zaposlenih u tom preduzeću. Istog dana, preduzeće Srbijavoz objavilo je da će zato biti izmenjena organizacija vozova ka Baru tako što će crnogorsko železničko preduzeće organizovati alternativni autobuski saobraćaj za putnike
