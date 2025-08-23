Putnici se prevoze autobustima, automobili na vagonima u Podgorici

Železnički prevoz Crne Gore organizovao je, zbog obustave železničkog prevoza, alternativni prevoz autobusima na svim relacijama i za sve polaske vozova prema predviđenom redu vožnje, saopšteno je danas agenciji Beta.

Za međunarodne vozove, alternativni prevoz autobusima organizovan je iz Bara do Prijepolja bez prevoza praćenih automobila. Kako nam je rečeno, vozovi koji su zaustavljeni obustavom saobraćaja stoje u stanici Podgorica. Omogućeno je svim vlasnicima automobila prevoženim u vozovima da u Podgorici uđu u njih i preuzmu svoje lične stvari. Železnička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) saopštila je da danas do daljeg neće biti železničkog saobraćaja, nakon što je juče deo