Voz za Bar ide samo do prijepolja: Dalje ćete morati obezbeđenim autobusom, oglasili se iz Srbija voza: Evo o čemu se radi

Blic pre 8 sati
Voz za Bar ide samo do prijepolja: Dalje ćete morati obezbeđenim autobusom, oglasili se iz Srbija voza: Evo o čemu se radi

Za putnike koji u subotu uveče putuju međunarodnim vozom broj 432 sa polaskom u 20.10 časova iz Bara za Zemun, kao i vozom 433 sa polaskom u 19.40 časova iz Zemuna za Bar, obezbeđen je autobuski prevoz na relaciji Bar-Prijepolje teretna-Bar, saopštio je Srbija voz.

Zbog štrajka železničara u Crnoj Gori i potpune obustave saobraćaja na tri linije, došlo je do izmene u organizaciji noćnih barskih vozova. Tokom trajanja ove izmenjene organizacije, zbog autobuskog prevoza putnika na pomenutoj relaciji, u noćne vozove se neće uvrštavati kola za prevoz automobila. Crnogorski železničari su najavili potpunu obustavu železničkog saobraćaja na prugama Beograd-Bar, Podgorica-Nikšić i Podgorica-Bajze, ukoliko do petka, 22. avgusta ne
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

U Crnu Goru se ne može vozom

U Crnu Goru se ne može vozom

Ozon pre 5 sati
Štrajk: U Crnu Goru se ne može vozom

Štrajk: U Crnu Goru se ne može vozom

Vreme pre 6 sati
Štrajk u Crnoj Gori paralizovao pruge Beograd-Bar: Srbija voz organizovao alternativni prevoz

Štrajk u Crnoj Gori paralizovao pruge Beograd-Bar: Srbija voz organizovao alternativni prevoz

In medija pre 7 sati
Ako krećete iz Zemuna vozom za Bar ili u obrnutom smeru, važno je da znate

Ako krećete iz Zemuna vozom za Bar ili u obrnutom smeru, važno je da znate

Telegraf pre 8 sati
Srbijavoz: Voz za Bar ide samo do Prijepolja, dalje autobusom

Srbijavoz: Voz za Bar ide samo do Prijepolja, dalje autobusom

N1 Info pre 9 sati
Putnici se prevoze autobustima, automobili na vagonima u Podgorici

Putnici se prevoze autobustima, automobili na vagonima u Podgorici

Nova pre 8 sati
Umesto vozom – autobusom: Štrajk železničara izazvao kolaps u Crnoj Gori

Umesto vozom – autobusom: Štrajk železničara izazvao kolaps u Crnoj Gori

Serbian News Media pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaNikšićPrijepoljeBeograd BarZemun

Svet, najnovije vesti »

Stub: Rusija želi da nastavi rat kako bi proširila kontrolu nad teritorijama

Stub: Rusija želi da nastavi rat kako bi proširila kontrolu nad teritorijama

Blic pre 36 minuta
Povređeno pet osoba, troje u životnoj opasnosti: Podmetnut požar u indijskom restoranu u Londonu

Povređeno pet osoba, troje u životnoj opasnosti: Podmetnut požar u indijskom restoranu u Londonu

Blic pre 37 minuta
"Moskva je veoma lepa": Otac Ilona Maska: Impresioniran sam više nego Parizom ili Londonom

"Moskva je veoma lepa": Otac Ilona Maska: Impresioniran sam više nego Parizom ili Londonom

Blic pre 17 minuta
Ukrajinske snage povratile kontrolu nad mestom Zeleni Gaj u Donjeckoj oblasti: "Ostaje pod plavo-žutom zastavom"

Ukrajinske snage povratile kontrolu nad mestom Zeleni Gaj u Donjeckoj oblasti: "Ostaje pod plavo-žutom zastavom"

Blic pre 47 minuta
Nemački kancelar Merc: Mir u Ukrajini prilično težak zadatak

Nemački kancelar Merc: Mir u Ukrajini prilično težak zadatak

Danas pre 1 sat