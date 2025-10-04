Manojlović: Reakcija UN u vezi sa upotrebom zvučnog topa važna, vlast pokušala da zataška tu temu

Lider pokreta "Kreni-promeni" Savo Manojlović ocenio je danas da je reakcija izvestiteljke Ujedinjenih nacija (UN) za torturu Elis Džil Edvards u vezi sa upotrebom zvučnog topa na martovskom protestu u Beogradu "veoma važna za građane Srbije" te dodao da je "srpska vlast pokušala da zataška tu temu".

Elis Džil Edvards je napisala u autorskom tekstu, objavljenom na sajtu EU Observera, da je "Srbija među evropskim zemljama koje su na demonstracijama koristile, ili za koje se sumnja da su koristile, oruđa namenjena mučenju demonstranata kako bi suzbile proteste". Manojlović je izjavio da je "upotreba akustičnog oružja 15. marta bila pokušaj terorističkog akta prema sopstvenim građanima. I to je nešto za šta se mora odgovarati. Samo prisebnošću studenata i redara